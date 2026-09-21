Udienza dalla Reggenza per la presentazione della nuova emissione postale di Poste San Marino “Scuole per una comunità”

Udienza dalla Reggenza per la presentazione della nuova emissione postale di Poste San Marino “Scuole per una comunità”.

La Repubblica di San Marino ha celebrato oggi, con una solenne Udienza alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, la nuova emissione filatelica di Poste San Marino intitolata “Scuole per una comunità”, dedicata all’opera dell’Ing. Gilberto Rossini, figura centrale che ha contribuito alla crescita culturale e alla trasformazione degli spazi urbani di San Marino, con particolare attenzione agli edifici destinati all’educazione. Le sue scuole sono state concepite come luoghi aperti, in relazione con l’ambiente circostante e rispettose delle esigenze dei piccoli alunni: spazi da vivere, nei quali natura e architettura si incontrano. Presenti all’Udienza il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci, i vertici di Poste San Marino e il suo Direttore Gian Luca Amici e l’Ing. Gilberto Rossini. L’incontro ha rappresentato un momento istituzionale di particolare rilievo, volto a sottolineare il valore di un’emissione che racconta, attraverso l’arte filatelica, la storia e la funzione delle scuole progettate dall’Ing. Rossini. Il francobollo e i tre chiudilettera del foglietto celebrativo raffigurano la Scuola dell’infanzia di Cailungo, la Scuola elementare di Murata e quella di Cà Caccio, quest’ultima anche attraverso un’immagine di cantiere. Architetture pensate per accogliere e dialogare con il territorio, diventate parte integrante della vita della comunità sammarinese. Nel corso dell’Udienza, gli Eccellentissimi Capitani Reggenti hanno evidenziato come questa emissione filatelica rappresenti un riconoscimento al valore delle scuole come luoghi di crescita e di futuro. Le opere dell’Ing. Rossini hanno saputo trasformare l’architettura in un servizio alla comunità, rendendo gli edifici scolastici spazi vivi e aperti. Il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci ha sottolineato come la Repubblica di San Marino celebri oggi, attraverso la filatelia, un patrimonio architettonico che appartiene a tutti, le scuole progettate sono testimonianza di un’idea di città che mette al centro le persone e il loro percorso di formazione. Il percorso professionale di Rossini, responsabile dell’Ufficio Tecnico Statale dal 1961 al 1996, si estende anche alla realizzazione di altri luoghi pubblici di grande rilievo, dal Cinema Teatro Turismo alla Chiesa di Borgo Maggiore, diretta su progetto del maestro Giovanni Michelucci. Le sue opere hanno ottenuto riconoscimenti internazionali e spazio sulle principali riviste di settore, fino alla IX Biennale di Architettura di Venezia. L’emissione, disponibile da oggi lunedì 21 settembre 2026, è arricchita da uno speciale QR Code che consente di accedere al documentario “Un’idea di Città” di Massimo Salvucci, dedicato alle opere di Rossini.

C.s. - Segreteria di Stato per il Territorio

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