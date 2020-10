UDS: apprezzamento per l’App Tecum

UDS esprime apprezzamento per la nuova applicazione “Tecum”, presentata giovedì scorso dall’ISS e sviluppata per contrastare la violenza domestica e di genere con possibilità di utilizzo anche in altri ambiti. Nasce dalla collaborazione tra pubblico e privato ed un primo ringraziamento va alla società sammarinese Mr Apps che l’ha realizzata materialmente, finanziata e donata alle nostre istituzioni. Il progetto nasce durante il periodo del lockdown da un’idea dell’Authority per le Pari Opportunità e della Dott.ssa Arianna Scarpellini della Segreteria di Stato Sanità e Pari Opportunità. Nata per contrastare il verosimile aumento delle violenze domestiche dovute alla convivenza forzata e continuata con partner maltrattanti, l’app di facile utilizzo permette alle vittime di violenza di chiedere e ricevere immediato soccorso senza dovere pronunciare una sola parola grazie al sistema di geolocalizzazione del telefono. Inoltre permette la registrazione ambientale, strumento indispensabile come prova di reato in caso di denuncia. Siamo orgogliose che San Marino sia in grado di offrire a tutte le donne uno strumento così ben progettato e funzionante anche oltre confine. Scaricando questa app sarà più facile e più sicuro ricevere aiuto in ambito domestico, ma non solo, ci viene immediato pensare ad un suo utilizzo anche da parte di donne in situazioni di violenza sessuale tentata o subita e, grazie alle registrazioni ambientali, sarà molto più difficile sentire dire che la vittima “era consenziente”. L’unico appunto è che, come abbiamo ascoltato durante la serata di presentazione, questa app dalle grandi potenzialità e per la quale anche l’organismo internazionale GREVIO si è complimentato con San Marino, non sarebbe stata realizzata se non fosse stata finanziata e donata da un’azienda privata, in questo caso sensibile al tema della violenza, come Mr Apps. Ci auguriamo che altri progetti non debbano sempre aspettare la generosità in termini di risorse economiche, idee, tempo ed energia da parte dei cittadini e dei privati.

