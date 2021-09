UDS (comitato promotore referendum): Apertura campagna referendaria, incontro con la cittadinanza e la stampa

Il Comitato Promotore del Referendum del prossimo 26 settembre invita la cittadinanza a partecipare all’apertura della campagna referendaria, organizzata per venerdì 10 settembre presso la Sala Polivalente di Murata (ex Camping).

L’evento si svolgerà con una conferenza stampa dalle 18:30 alle 19:00, durante la quale sarà presentato il calendario delle attività referendarie e gli eventi organizzati fino al 24 settembre. Alla conferenza interverranno le associazioni e le forze politiche a sostegno del Comitato Promotore.

A seguire, un momento conviviale, dalle 19:00 alle 22:30, con cena offerta a base di pizza e musica dal vivo con la cantante Sara Jane Ghiotti e al pianoforte Roberto Stefanelli. In tale occasione continuerà la raccolta fondi per le donne afghane con il foulard della solidarietà di UDS.

Il Comitato Promotore si metterà a disposizione dei cittadini per rispondere a domande inerenti al quesito referendario.

Si invita la cittadinanza a partecipare.









Comunicato stampa

UDS