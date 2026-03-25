UDS: "Concluso il corso 'Finanze al femminile: libertà e consapevolezza' "

UDS: "Concluso il corso 'Finanze al femminile: libertà e consapevolezza' ".

Si è concluso lunedì 23 marzo, presso la sala Montelupo di Domagnano, il corso di educazione finanziaria al femminile promosso da Unione Donne Sammarinesi, con il patrocinio della Commissione Pari Opportunità, la stretta collaborazione del Gruppo LEI (Laboratorio di educazione all’identità di genere) dell’Università di San Marino e il determinante contributo di Banca Centrale. Svoltosi in quattro serate, tra gennaio e marzo, il corso “Finanze al Femminile: Libertà e Consapevolezza” è partito da una riflessione, guidata da esperti ed esperte dell’Università di San Marino – Luigi Guerra, Maria Elena D’Amelio e Arianna Taddei – sugli stretti legami tra violenza economica e violenza di genere, per proseguire con tre incontri condotti da esperti ed esperte di Banca Centrale – Giuliano Battistini, Serena Tonelli e Roberto Baldacci – che hanno fornito fondamentali nozioni di base per una più consapevole e mirata gestione delle proprie risorse economiche. Si è partiti dalla “Pianificazione finanziaria e la tutela dei risparmiatori a San Marino”, per passare ad approfondire temi legati a “Conto corrente, sicurezza informatica e pagamenti elettronici” e si è concluso con “I finanziamenti bancari e l’abc degli investimenti”. Avvalendosi di materiali messi a disposizione da parte di Banca d’Italia, come video didattici e quiz interattivi, appositamente selezionati e integrati per essere adatti alle specificità sammarinesi, i relatori e la relatrice di Banca Centrale si sono distinti per l’ottima capacità di coinvolgere e di semplificare argomenti anche molto complessi. Il corso, a frequenza libera e completamente gratuita, ha avuto un ottimo riscontro di pubblico, con l’iscrizione di oltre cinquanta donne di tutte le età e le più disparate formazioni, e durante gli incontri la partecipazione attenta e attiva ha lasciato comprendere quanto, anche nel nostro territorio, vi sia interesse e bisogno di approfondire simili tematiche. Gli incontri sono stati tutti videoregistrati e i primi tre si possono già rivedere sul canale Youtube di Unione Donne Sammarinesi (https://youtube.com/@udsunionedonnesammarinesi9870), mentre l’ultimo verrà pubblicato a breve; per ciascuna serata sono stati posti in descrizione tutti i link ai materiali utilizzati, in modo che restino a disposizione di tutte e tutti anche per ulteriori approfondimenti. Il Direttivo di Unione Donne Sammarinesi desidera ringraziare vivamente tutti i partner di questo progetto, con una menzione particolare per Banca Centrale, nella persona della sua Presidente, Catia Tomasetti, che sin da subito ne ha accolto la proposta con grande interesse e convinzione, e dei relatori e della relatrice che hanno mirabilmente guidato gli incontri tecnici. L’auspicio è che questo primo corso possa aprire le porte a futuri ulteriori momenti di divulgazione e approfondimento, nella convinzione che una maggiore autonomia economica delle donne sia non solo un indispensabile strumento di prevenzione di eventuali situazioni critiche, ma un fondamentale contributo al benessere dell’intera comunità sammarinese.



c.s. Unione Donne Sammarinesi



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