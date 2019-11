UDS dice NO al sessismo giornalistico!

Unione Donne apprende con preoccupazione e sgomento della pubblicazione online di un’immagine definita “satirica” ma fortemente sessista, finalizzata quindi a ledere la dignità personale e politica di una donna candidata alle prossime elezioni, probabilmente invisa al “giornalista” autore dell’immagine.

Unione Donne non può tacere davanti ad una bassezza di tale portata condannando il comportamento deprecabile del responsabile o dei responsabili ed invita la cittadinanza, la politica e gli organi preposti a condannare apertamente simili gesti che non solo offendono la vittima, ma offendono tutte le donne e l’informazione stessa del nostro Paese.

Gesti come questi non devono passare sotto silenzio o minimizzati nel loro significato.

La testata in questione, forse capita la gravità dell’articolo e gli attacchi che avrebbe potuto subire, ha subito rimosso l’immagine senza però cancellare il relativo post su Facebook. Il gesto parla da sé.

Unione Donne esprime la propria solidarietà alla vittima e si adopererà per capire quali azioni intraprendere affinché cose del genere non succedano più nella nostra Repubblica.



Comunicato stampa

Unione Donne Sammarinesi





