UDS e AIEP Editore: Presentazione del romanzo “Lo sguardo buio”

Unione Donne Sammarinesi e AIEP Editore hanno deciso di organizzare insieme la presentazione del romanzo “Lo sguardo buio” della giornalista e scrittrice bolognese Natascia Ronchetti. L’incontro si svolgerà nella splendida cornice del giardino antistante la Sala Polivalente di Murata martedì prossimo, 24 giugno, alle ore 19 e sarà seguito da un aperitivo.

In dialogo con Valentina Rossi, presidente UDS, l’autrice parlerà della sua opera, che tocca moltissimi temi cari all’associazione. Ambientato a Bologna tra la seconda guerra mondiale, gli anni della ricostruzione e l’avvento del boom economico, il romanzo racconta infatti le vicende intrecciate di più generazioni di donne attraverso quei decenni, che per l’Italia hanno segnato un’epoca di cambiamenti radicali nella società e nei costumi.

Ronchetti dipinge in maniera cristallina le contraddizioni e le sofferenze generate dal persistere di schemi patriarcali in quella che era una società in piena e profondissima trasformazione. L’incontro sarà quindi l’occasione per parlare di stereotipi, di obblighi sociali e di violenza domestica, ma anche di amore, di maternità e di autodeterminazione.



