Uds e l'arte teatrale.

All’interno di Unione Donne Sammarinesi si fa anche teatro e l’idea è di mettere in scena uno spettacolo il 18 marzo 2022 al Teatro Titano in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna. UDS cerca quindi attrici e attori dilettanti, ma anche lettrici e lettori per chi preferisce. La cornice narrativa è l’epica classica (Iliade, Odissea), ma i temi sono riflessioni sul presente e anche sul nostro Paese. Il progetto avrà il supporto della regista Ute Zimmerman e sono previsti circa 12 incontri, ogni lunedì sera, con spettacolo finale il 18 marzo 2022. Il costo per i partecipanti è di Euro 50,00. Il primo incontro sarà il 15 novembre, dalle 20.30 alle 22.30, presso il Centro sociale di Fiorentino che ci ospita e che ringraziamo per la collaborazione. Un’occasione per fare arte, stare in allegra compagnia o avvicinarsi al fantastico mondo del Teatro.

Cs UNIONE DONNE SAMMARINESI



