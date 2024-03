Uds e Sums femminile per l'8 marzo “Il contributo delle donne”

Unione Donne Sammarinesi e Società Femminile di Mutuo Soccorso hanno organizzato per domani, 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, un evento pubblico aperto alla cittadinanza per riflettere sul contributo delle donne nei luoghi e nei percorsi decisionali pubblici, professionali e politici. Nel 2024 le donne, in media, rivestono solo il 29,5% delle posizioni nei parlamenti europei, mentre in ambito privato, pur rappresentando circa il 60% dei nuovi laureati nell’UE, le donne sono fortemente sottorappresentate nei processi decisionali in ambito economico, in particolare ai massimi livelli. Solo il 31,5% dei Consigli d’Amministrazione è composto da donne, mentre solo l’8% dei Presidenti dei CdA è donna. A parità di competenza ed esperienza, le donne non riescono a sfondare il “soffitto di cristallo”, quelle barriere sociali, culturali e psicologiche che costituiscono un ostacolo concreto ma invisibile al conseguimento della vera parità di diritti e opportunità. Interverrà la Dott.ssa Consuelo Ricco sul ruolo delle donne nella professione medico- chirurgica e la Prof.ssa Valentina Rossi sull’elettorato passivo, conquista importante ma tardiva delle donne sammarinesi.

