UDS: ospite Vera Gheno per parlare di “parole” "Far bene con le parole. L'importanza delle parole per costruire ponti e abbattere muri", è la serata pubblica organizzata da Unione Donne Sammarinesi.

L’appuntamento è sabato 25 marzo alle ore 21:00 presso la Sala Montelupo di Domagnano. L'ospite speciale della serata è Vera Gheno, una delle sociolinguiste più note d’Italia. Dopo il successo del suo libro Singolari femminili. Il femminismo è nelle parole è diventata un punto di riferimento del corretto uso della lingua italiana e vanta oltre 50.000 follower su Facebook. Autrice specializzata in comunicazione digitale, ha collaborato con l’Accademia della Crusca e insegna all’Università di Firenze. Vera Gheno: "Che cosa penseremmo del proprietario di una Maserati che la lasciasse sempre parcheggiata in garage pur avendo la patente? E di una persona che, possedendo un enorme armadio di vestiti bellissimi, indossasse per pigrizia sempre lo stesso completo? Queste situazioni appaiono improbabili; eppure, sono esempi dell’atteggiamento che molti hanno nei confronti della propria lingua: hanno accesso a un patrimonio immenso, incalcolabile, che per indolenza, o paura, o imperizia, usano in maniera assolutamente parziale. Anche se l’italiano non ha bisogno di venire salvato, né tantomeno preservato, è pur vero che dovremmo amarlo di più, perché è uno strumento raffinatissimo, ed è un peccato limitarsi a una frequentazione solamente superficiale. Perché conoscerlo meglio può essere, prima di tutto, di grande giovamento a noi stessi: più siamo competenti nel padroneggiare le parole, più sarà completa e soddisfacente la nostra partecipazione alla società in cui viviamo." La cittadinanza è invitata.

cs Unione Donne Sammarinesi

