UDS: Plauso e sostegno all’indagine promossa dalla CSU sulle molestie nel mondo del lavoro

UDS: Plauso e sostegno all’indagine promossa dalla CSU sulle molestie nel mondo del lavoro.

Unione Donne Sammarinesi plaude all’iniziativa lanciata dalla CSU per promuovere un’indagine sulla percezione della violenza, delle molestie e delle discriminazioni sul luogo di lavoro. I temi legati alla violenza di genere e alle molestie sono una tragica quotidianità anche per la realtà sammarinese. Se tanto è stato fatto, tanto ancora resta da portare avanti, soprattutto nel riconoscere gli atti e nel perseguirli.

UDS apprezza l’attenzione dimostrata dalla CSU che è anche riuscita ad ottenere, nell’ambito del tavolo tripartito che ha prodotto l’accordo pluriennale per l’applicazione della Convenzione ILO n.190 e nonostante le resistenze, che venisse previsto il principio dell’allontanamento del molestatore dal luogo di lavoro.

Resta ancora tanto da fare dal punto di vista sia normativo, sia culturale. Non possiamo dimenticare il livello degli interventi durante il dibattito consiliare per l’introduzione del reato di molestia, per il quale a nulla sono valsi gli sforzi di introdurre delle condanne ferme, invece dell’irrisorio strumento della riprensione. Sembra che si voglia sempre minimizzare e misconoscere la gravità del fenomeno e delle conseguenze che esso può avere sulla vita di chi lo subisce. La molestia non è un fenomeno da sottovalutare, è semmai un segnale importante di un atteggiamento anomalo e preoccupante.

Un altro esempio, come ricordano bene i due Sindacati confederati, è la sentenza che ha condannato un’azienda a risarcire il danno ad una lavoratrice a cui non era stato prorogato il contratto a tempo determinato per via della sua gravidanza. Nonostante ciò, alla lavoratrice non è stato riconosciuto il diritto al reintegro.

Avere una percezione chiara di cosa sono la molestia, la violenza o la discriminazione, significa avere strumenti per riconoscere, denunciare, supportare o chiedere aiuto. Poter portare questa cultura nell’ambito lavorativo significa poter agire affinché il luogo di lavoro sia sicuro e tutelante.

UDS invita pertanto chi non lo avesse ancora fatto a compilare il questionario anonimo promosso dalla CSU: “LOTTO CONTRO VIOLENZA, MOLESTIE E DISCRIMINAZIONI SUL LAVORO”. Il form si trova al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGCAF2sTEiJshR-NHLSIOL7YR6tstnYmV7mKhTzvifKy0Qg/ viewform .

Bastano davvero pochi minuti per rispondere a tutte le domande: un piccolo contributo che ciascuno può dare per permettere una migliore conoscenza del fenomeno e il suo contrasto.



Comunicato stampa

Unione Donne Sammarinesi

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: