UDS: Post referendum, verso la legge sull'aborto.

Dopo il Referendum del 26 settembre ed in vista di una legge che dovrà recepire entro la primavera del 2022 il quesito approvato dal 77% dell’elettorato, UDS ha pensato di creare un momento di approfondimento di alto livello con stimati professionisti, medici e giuristi, esperti di ivg, aborto terapeutico, prevenzione, diritti sessuali e riproduttivi. Oltre alla necessità di conoscere pregi e limiti della Legge italiana 194 del 1978 da parte di chi la applica ogni giorno nella propria professione, è altrettanto importante conoscere il panorama internazionale dei Paesi europei che negli ultimi anni hanno legalizzato l’interruzione volontaria di gravidanza. Con la finalità di offrire alla politica e alla cittadinanza un contributo positivo e costruttivo, Unione Donne Sammarinesi ha organizzato per sabato 6 novembre 2021 una Conferenza Pubblica dal titolo "Post Referendum: verso la legge sull'aborto" presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, dalle ore 17:30 alle ore 20:00. La conferenza sarà moderata da Sergio Barducci, giornalista e scrittore, e gli ospiti sono il Dott. Pierluigi Montironi, la Prof.ssa Licia Califano, la Dott.ssa Irene Donadio, la Dott.ssa Maria Russo e la Dott.ssa Daniela Daniele. Nel rispetto delle normative anti-contagio si chiede di confermare la propria partecipazione scrivendo a info@unionedonnesammarinesi.org.

