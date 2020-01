UDS presenta le proprie osservazioni sul Programma di Governo

Nella giornata del 14 gennaio Unione Donne Sammarinesi ha presentato ai partiti di maggioranza una relazione di sette pagine contenente le proprie osservazioni sul Programma di Governo, esprimendo la propria soddisfazione per il metodo scelto di confronto e condivisione con le parti sociali e la cittadinanza. Nella relazione la soddisfazione è espressa anche per la scelta, condivisa da tutti i partiti di maggioranza, di consentire ad ogni Consigliere la libertà di voto, slegandolo quindi da un indirizzo politico univoco, relativamente ai temi etici e ai diritti civili. UDS accoglie inoltre favorevolmente la trattazione approfondita sulla sanità, il recepimento di normative internazionali contro le discriminazioni, la volontà di normare il congedo di paternità e eliminare progressivamente le rette degli asili nido. UDS considera positivo il fatto che la contrarietà all’interruzione volontaria di gravidanza espressa nel Programma Elettorale del PDCS sia scomparsa nel Programma di Governo, proprio per la scelta di consentire ad ogni membro di maggioranza di votare liberamente anche su questo tema. Unione Donne evidenzia inoltre la necessità di ridurre il divario di genere nel Congresso di Stato (che oggi ha una rappresentanza femminile ferma ad un 10%), di migliorare i servizi pubblici destinati alla presa in cura degli anziani e di pensare alle esigenze sociali, non solo economiche, del territorio e degli immobili ivi presenti. Sfida importante sarà valutare attentamente e con parametri ben definiti la qualità di vita dei cittadini sammarinesi, non solo da un punto di vista economico, ma anche dal punto di vista di salute fisica e psicologica e di felicità.

Unione Donne Sammarinesi