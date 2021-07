Uds: "San Marino, insieme a Gibilterra e Malta, per la libertà di scelta"

Uds: "San Marino, insieme a Gibilterra e Malta, per la libertà di scelta".

Nella giornata di ieri, giovedì 1 luglio, Unione Donne Sammarinesi ha avuto l’onore di partecipare ad un incontro online con i rappresentanti dei gruppi pro-choice di Gibilterra (Gibraltar for Yes) e Malta (Voice for Choice). Le attiviste di Andorra non hanno potuto partecipare per precedenti impegni. Ricordiamo che in queste quattro micro-nazioni l’ivg è ancora illegale, ad eccezione di Gibilterra che, la settimana scorsa, ha visto la vittoria del Sì ad un Referendum sulla legalizzazione dell’aborto. Durante l’incontro le tre organizzazioni di San Marino, Malta e Gibilterra hanno condiviso opinioni, battaglie, problematiche e successi con l’obiettivo finale di creare un gruppo di lavoro continuativo che si chiamerà “Small States for Choice” (piccoli stati per la libertà di scelta). UDS è onorata di poter fare “rete” con persone straordinarie che, nei loro piccoli paesi, stanno facendo la differenza.

c.s. Unione Donne Sammarinesi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: