Ufficiali nei Corpi Militari Uniformati: sta per scadere il bando.

Il Comando Superiore informa che il 31 di agosto 2021 scadono i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione al Bando di concorso, deliberato dal Congresso Militare nella seduta del 18 marzo 2021, per la nomina di Ufficiali nei Corpi Militari Uniformati “5 Sottotenenti nella Compagnia Uniformata delle Milizie”. Possono partecipare al concorso i cittadini sammarinesi, in possesso di diploma di scuola media superiore o di diploma di laurea, che abbiano compiuto il ventesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo e i Sergenti Maggiori appartenenti ai Corpi Militari Uniformati in possesso di titolo di scuola media inferiore e di età non superiore ai quarantacinque anni. Le domande vanno inoltrate al Comando Superiore delle Milizie, presso il Quartiere delle Milizie, Ufficio Fureria Generale, Contrada Omerelli 14 San Marino Città. La documentazione necessaria ai fini della partecipazione è indicata nel Bando di concorso e reperibile presso il Comando Superiore delle Milizie.

Per informazioni: tel.: 0549882203 – e-mail: info.milizie@pa.sm San Marino li, 19 agosto 2021 – 1720 d.F.R.

LA SEGRETERIA DEL COMANDO SUPERIORE

