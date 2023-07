Ufficio del Turismo: "Torna in scena la musica live di Peace&Dance" JBees e i Croma Latina a Campo Bruno Reffi il 21 e 22 luglio

Venerdì 21 e sabato 22 luglio torna in scena la seconda edizione di Peace&Dance, evento patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo e realizzato da Patrizia Gallo Events in collaborazione con l’Ufficio del Turismo. Due giorni di musica e ballo, per trascorrere ore in compagnia, allegria e pace sotto le stelle di San Marino. Protagonista assoluta, la musica live, con 2 band tra le più seguite del momento, diverse per il loro genere ed entrambe con uno show travolgente. La voglia di ballare prenderà il sopravvento!

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, per tramite del Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini intervenuto in conferenza stampa: “Per la Segreteria di Stato per il Turismo è fondamentale proporre eventi di più tipi, diversi fra loro per target e tipologia. Con questa serata ci riferiamo certamente al pubblico locale che vorrà ascoltare un po' di musica e ballare nella cornice del Campo Bruno Reffi con artisti locali e internazionali e con la musica di Faso di Elio e le Storie Tese, special guest che accompagnerà i Jbees. Invitiamo a seguire i Krokodiloes, arrivati direttamente dagli USA. Siamo certi che un evento di questo tipo incontrerà certamente anche il gusto dei numerosi turisti che in questi giorni affollano il Centro Storico".

In occasione della conferenza stampa Patrizia Gallo Events ha presentato anche l’evento Tango Sotto le Stelle – Noche de Tango. L’evento, alla sua prima edizione, nasce dal desiderio di dedicare una serata al tango argentino e alle sue atmosfere. Appuntamento il 10 agosto nell’elegante cornice di Piazza Sant’Agata (per info e prenotazioni: www.nochedetangosanmarino.com).

Le due serate di Peace&Dance avranno un programma differenziato, per soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo.

Venerdì 21 luglio: JBEES Band di 10 elementi, composta prevalentemente da musicisti sammarinesi, capitanata dalle 2 strepitose frontwomen Alberta Saccani e Giulia Boria, con repertorio 70/80 e performance total live. Tre special guest assolutamente da non perdere: Moghe e lo storico bassista di Elio e le Storie Tese, Faso, che torna sul palco di San Marino dopo quasi 30 anni. Il gruppo Elio e le Storie Tese infatti si era esibito al Teatro Nuovo di Dogana il 9 giugno del 1994 in un concerto memorabile dal tutto esaurito. Faso sarà disponibile per selfie e autografi dalle 20.45 alle 21.30. In apertura di serata dalle 21.30, il terzo special guest sarà in esclusiva il coro a cappella degli Harvard Krokodiloes. Direttamente dalla Harvard University di Boston, il coro farà tappa a San Marino durante il tour mondiale che toccherà 30 città, 19 nazioni e 5 continenti. Prima e dopo il live, DJ set con Alessandro Baldini. Durante la serata saranno presenti food trucks by Chiosco Summer Season.

Sabato 22 luglio: CROMA LATINA – serata Latina Orchestra nata in Italia, e precisamente a Cattolica, formata da dieci musicisti, tutti con grandi esperienze musicali alle spalle, tra i quali Fausto Olmi al piano, leader e fondatore della band e con le voci soliste del gruppo appartenenti a Kino e Rita, la splendida voce femminile e anche portavoce dell’Orchestra. L’orchestra Croma Latina entra a far parte del mercato della “salsa” nel 2001; ciò che li distingue da altri gruppi è il proporre in “chiave salsa” i grandi successi della musica italiana. La serata inizierà con una cena latina, preparata e servita dal Chiosco Summer Season by Daniel Ceccoli, seguirà la meravigliosa musica latina proposta da Dj Roberto Fabbri e lo spettacolo di tre scuole di ballo della zona adriatica: Rimini Dance Company, Nirea Danze e Stella Show Dance. Cena e Dj Set dalle ore 20.00 Inizio spettacoli ore 21.30

Biglietti Venerdì 21 luglio: ingresso € 10,00 (incluso 1 drink).

Sabato 22 luglio: ingresso con cena inclusa € 32,00; ingresso dopo cena € 10,00 (incluso 1 drink).

Info e prenotazioni

Per info: T. 335 7855248

Prenotazioni su www.peaceanddance.com

C.s. Segreteria di Stato Turismo

