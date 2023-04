Ufficio di Stato Brevetti e Marchi: incontro on-line “Il sistema di Proprietà Intellettuale in San Marino”

Si è svolto in data di oggi 18 Aprile 2023 un incontro on-line, aperto al pubblico, dal titolo “Il sistema di Proprietà Intellettuale in San Marino”, organizzato dal Politecnico di Milano, Dipartimento Energia, nell’ambito del CORSO MARCHI POLIMI-IP 2022/2023. Relatori della lezione sono stati l’Avv. Giovanni Casucci, vice Direttore del corso e consulente della Segreteria di Stato per l’Industria e l’Avv. Silvia Rossi, Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi della Repubblica di San Marino. La lezione ha illustrato l’impianto normativo della Repubblica di San Marino sulla Proprietà Industriale e l’attività dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi (USBM), nonché la casistica giurisprudenziale di riferimento, anche in relazione al tema del mutuo riconoscimento di privative nazionali italiane e sammarinesi presso le rispettive autorità giurisdizionali. L’incontro è stato di estremo interesse per inquadrare alcune specifiche previsioni normative contenute nel Testo Unico in tema di Proprietà Industriale, Legge 25 maggio 2005 n. 79, che differenziano il sistema sammarinese da quello italiano (periodo di grazia, brevetto a validità presunta fino a nono anno, concetto di divulgazione brevettuale, modalità di adozione di provvedimenti cautelari) e le opportunità offerte dall’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi in relazione alla possibilità di sottoporre i brevetti a ricerca ed esame da parte dell’Ufficio Svedese dei Brevetti (PRV) con cui è vigente un Memorandum of Understanding, con tempi brevi e costi contenuti. Sono stati illustrati i dati numerici sui depositi di brevetti e marchi, nazionali ed internazionali, che hanno registrato negli ultimi 10 anni una costante crescita e i progetti di sviluppo di nuove funzioni legate alla valutazione economica degli intangible asset, tematica su cui è in corso di elaborazione un progetto di legge su iniziativa della Segreteria di Stato per l’Industria. Hanno partecipato all’incontro oltre 130 iscritti. La lezione ha ricevuto l’accreditamento dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale italiano.

