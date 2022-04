Ufficio Filatelico e Numismatico: annullo speciale per Giornata Nazionale Volo

Ufficio Filatelico e Numismatico: annullo speciale per Giornata Nazionale Volo.

Poste San Marino SpA – Divisione Filatelica e Numismatica informa la stampa in merito alla Giornata Nazionale del Volo, per la quale ha predisposto l'annullo speciale in allegato: 19/4/2022 Giornata Nazionale del Volo – Volo Postale Roma – San Marino La Giornata, istituita con Delibera del Congresso di Stato n. 18 del 9/8/2021, si celebrerà il 19/4/2022 a cura dell’Aeroclub di San Marino. L'annullo raffigura il Cessna 172 T7-RSM in dotazione all’Aeroclub di San Marino. L’arrivo del volo postale è previsto per le ore 13.00 presso l’aerodromo di Torraccia, in Strada Montelupo, 27 - 47895 Domagnano, Repubblica di San Marino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: