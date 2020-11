Ufficio Filatelico e Numismatico Pro I.S.S. (Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino)

Il francobollo illustra come la Repubblica di San Marino ha affrontato e soprattutto è riuscita a fronteggiare l’emergenza globale rappresentata dal COVID-19. Il Monte Titano con le tre Torri indossa la mascherina, simbolo della pandemia: i due elementi tradotti in maniera grafica, stilizzati e semplificati, sono uniti da un sorriso semi-nascosto, che allude appunto all’emergenza affrontata ma anche al continuo vigilare che i cittadini mettono quotidianamente in pratica. Il design ha un tono gioviale, quasi sdrammatizzante, in omaggio a tutte quelle figure professionali sanitarie e non solo, che hanno affrontato in prima linea l’emergenza e a cui è rivolto il più sentito ringraziamento. I proventi delle vendite saranno devoluti all’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino. Davide Pagliardini, visual designer di origine sammarinese, si occupa di comunicazione visuale, con particolare attenzione al lettering ed all'animazione.



