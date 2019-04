Ufficio FIlatelico e Numismatico: San Marino Comics Festival

L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative al programma filatelico previsto per l’anno 2019:

Cod. 681: San Marino Comics Festival

Il foglietto celebra Diabolik, in occasione della sesta edizione di San Marino Comics Festival, il festival del fumetto e della cultura POP che si terrà nel centro storico di San Marino dal 23 al 25 agosto 2019. Il noto personaggio del fumetto italiano è stato creato nel 1962 dalle geniali sorelle Angela e Luciana Giussani. La serie mostra Diabolik e Eva Kant a San Marino, con la Prima Torre in primo piano e il Palazzo Pubblico sullo sfondo. L’autore del disegno è Riccardo Nunziati, fumettista ed illustratore. In forze alla casa editrice Astorina ha lavorato a sei albi della serie inedita di Diabolik e al Grande Diabolik dell'aprile 2019. Sue varie illustrazioni di Diabolik per copertine, portfolii, locandine, fanzine, manifesti e cataloghi ufficiali Astorina.

Data di emissione: 7 maggio 2019

Valori: foglietto formato da n.2 valori da €2,00

Tiratura massima: 70.000 foglietti Stampa: offset a quattro colori e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13½ x 13½

Formato francobolli: 40 x 40mm

Formato foglietto: 140 x 80 mm

Bozzettista: Riccardo Nunziati Credits: Diabolik@Astorina

