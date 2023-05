Ufficio Mobile Consumatori: "San Marino Outlet Experience, qualche nostra osservazione e proposta migliorativa”

La realizzazione del San Marino Outlet Experience rappresenta sicuramente come la progettazione architettonica di alto livello e l’ingegneria strutturale supportati da un approfondito studio geologico e stratigrafico dell’area sulla quale edificare possono creare innovativi luoghi dedicati al commercio per i Consumatori più esigenti. Il modello architettonico è quello tipico degli “Outlet Village” (Cittadelle dello shopping) e la progettazione si sarà sicuramente attenuta al protocollo “Breeam” Building Research Establishment Environmental Assessment Method ( metodo di valutazione ambientale degli edifici ). Tale protocollo pubblicato per la prima volta nel 1990 ma che resta il più duraturo metodo al mondo di valutazione e certificazione dello sviluppo sostenibile di edifici, si basa su uno schema di certificazione costituito da 8 criteri di valutazione tra i quali l’Ambiente interno (salute e benessere) ossia Qualità ambientale interna, riferita ovviamente ai locali commerciali realizzati. Gli outlet Village sono di fatto una reinterpretazione dei centri urbani con i relativi svantaggi: ossia i visitatori-consumatori devono affrontare i medesimi problemi o disagi che si affrontano a seguito dei cambiamenti meteo e talvolta anche le relative ed improvvise estremizzazioni. Il San Marino Outlet Experience è dotato di un immenso e splendido parcheggio sotterraneo che offre ovviamente notevoli vantaggi ai suoi visitatori: quando piove si entra e si esce dalla propria auto senza l’impiccio dell’ombrello, quando il sole picchia a “martello” l’auto non si surriscalda al suo interno sino alle temperature dei 55°C tipiche di chi la lascia al sole e con i finestrini chiusi, ma... una parte del problema si ripropone ad esempio quando si esce da un negozio climatizzato per entrare in un altro sempre climatizzato. Negli ambienti urbani le estremizzazioni climatiche, specie in tarda primavera ed estate, portavano la pavimentazione esterna a temperature comprese tra i 50°C e i 60 °C già nel 2019 ma nel Luglio 2022 abbiamo potuto rilevare con un “ScanTemp” a raggi infrarossi che al suolo si sono raggiunti anche i 66°C mentre i giardini con erba (anche non fitta) non superavano i 42 °C. Certamente i percorsi pedonali degli Outlet Village non possono essere ricoperti da tappeti erbosi ma certamente con questi valori così alti di temperatura si potrebbe intervenire con qualche soluzione tecnica. Le pavimentazioni esterne possono essere realizzate con materiali ad alto coefficiente di albedo per riflettere parte dei raggi solari ma questo determinerebbe tuttavia un costo molto alto in qualsiasi contesto progettuale. L’installazione di gazebo o di ampi ombrelloni a braccio laterale è già stata adottata in diversi Outlet Village ma impattano sia sulla mobilità dei pedoni nei momenti di forte affluenza che in termini di manutenzione frequente delle strutture. L’affluenza dei Consumatori anche negli Outlet Village è in funzione delle fasce orarie ma a questo si sovrappone anche l’interferenza delle condizioni meteo ripercuotendosi sia sul lavoro di ciascuna attività commerciale che sulla serena fluidità di un proficuo shopping per il Consumatore. La ns. Associazione propone quindi (con coraggio) per SAN MARINO OUTLET EXPERIENCE di valutare la possibilità di uno studio di fattibilità per la realizzazione di una Tensostruttura “Wave Textile Architecture” che non solo consenta di mantenere un eccezionale livello di design ma possa, migliorando la qualità ambientale dei percorsi pedonali interni e divenire un vero must e best pratice di protezione solare.

c.s. Presidente UMC Ufficio Mobile Consumatori Alessandro Ceriani

