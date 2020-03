Ufficio registro automezzi: sospesi gli esami di idoneità

Ufficio registro automezzi: sospesi gli esami di idoneità.

Ai sensi del decreto legge n. 44/2020 - misure urgenti di contenimento da Covid19- si rammenta che fino a nuove disposizioni sono sospesi gli esami di idoneità per l’abilitazione a condurre veicoli ad eccezione di quelli richiesti per motivi di lavoro. In favore dei candidati che non abbiano potuto sostenere le prove d’esame in ragione della predetta sospensione è disposta la proroga dei termini di scadenza delle relative abilitazioni fino al termine dello stato d’emergenza dichiarata con delibera di Congresso di Stato. Fino al termine del predetto stato d’emergenza è altresì disposta la proroga dei termini di scadenza delle patenti di guida. Verranno rinnovate le sole patenti scadute in data antecedente al 9 marzo. Si consiglia di tenere a bordo copia del decreto-legge in caso di necessita di recarsi in Italia.

c.s. Ufficio Registro Automezzi e Trasporti

I più letti della settimana: