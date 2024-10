Ufficio Segreteria Istituzionale: insediamento della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità e d’Arte (C.C.M.) e della Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale

Ufficio Segreteria Istituzionale: insediamento della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità e d’Arte (C.C.M.) e della Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale.

Nella giornata odierna l’Ecc.ma Reggenza ha proceduto all’insediamento della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità e d’Arte (C.C.M.) e della Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale nominate dal Consiglio Grande e Generale nella sua ultima sessione.

Al termine delle rispettive sedute di insediamento sono risultati eletti:

- Conrad Mularoni Presidente e Francesca Reffi Segretario verbalizzante della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità e d’Arte (C.C.M.);

- Stefano Ghiotti Presidente e Michele Belluzzi Vicepresidente della Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale.



Comunicato stampa

Ufficio Segreteria Istituzionale

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: