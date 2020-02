Ufficio Turismo: Avviso Pubblico per manifestazione a carattere storico-rievocativo

Ufficio Turismo: Avviso Pubblico per manifestazione a carattere storico-rievocativo.

Ufficio Turismo: È on-line l’Avviso Pubblico per l’affidamento dell’organizzazione di una manifestazione a carattere storico-rievocativo nel periodo 24-26 luglio 2020



L’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino rende noto che, a partire da oggi, è disponibile sui portali dei servizi della PA:

www.pa.sm (home > Direzione Generale Funzione Pubblica > Bandi pubblici)

www.gov.sm (home > Amministrazione trasparente>Procedimenti e Provvedimenti Amministrativi>Bandi di Concorso e selezioni-Appalti>Avvisi Pubblici)

l’Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti che intendano partecipare alla procedura negoziale per l’affidamento dell’organizzazione di una manifestazione a carattere storico-rievocativo nel periodo 24-26 luglio 2020, nella forma della compartecipazione agli oneri finanziari e organizzativi connessi alla manifestazione stessa.

Il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse è rappresentato dalle ore 12.00 del 24 febbraio 2020 con le modalità contenute nell’Avviso.

Gli interessati possono richiedere chiarimenti in forma scritta alla seguente e-mail: amministrazione.turismo@pa.sm entro la data del 19 febbraio 2020.



Comunicato stampa

Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino



