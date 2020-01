Ufficio Turismo: Dal 22 al 26 gennaio 2020 San Marino partecipa a Fitur, la più importante fiera turistica rivolta al mercato di lingua spagnola

Al via mercoledì 22 gennaio la 40° edizione di Fitur, l’appuntamento turistico leader per il mercato spagnolo e sudamericano al quale la Repubblica di San Marino sarà presente con uno stand di 30 mq personalizzati all’interno del Padiglione ENIT (stand 4F02-Hall 4).

Questa edizione del salone, che punta a superare le 252.000 presenze registrate nel 2019, sarà la più estesa di sempre con un incremento del 3,8% rispetto allo scorso anno, 918 espositori e 11.040 aziende da 165 diverse paesi e regioni. Le prime tre giornate di lavoro saranno esclusivamente riservate al trade, mentre nel weekend anche il pubblico generico potrà curiosare tra i padiglioni alla ricerca di idee e offerte per le proprie vacanze. Le novità di quest’anno saranno tutte indirizzate al futuro del turismo: Fitur Next, con lo sviluppo di una piattaforma dedicata alla promozione delle best practises riguardanti il turismo sostenibile e Fitur Talent, nuova sezione dedicata alla formazione turistica in ambito professionale.

L’appuntamento di Madrid è il primo di una serie di eventi fieristici a cui l’Ufficio del Turismo parteciperà nel 2020, selezionati nell’ambito del gruppo di lavoro Attività promo-commerciali a cui partecipano gli operatori sammarinesi designati dalle associazioni di categoria. La scelta delle fiere a cui prendere parte nell’anno in corso è il risultato di quanto emerso durante vari incontri ed è avvenuta di concerto con gli operatori di settore, secondo le linee guida contenute nel Piano Strategico per il Turismo.

L’offerta storico-culturale, i percorsi enogastronomici, la vacanza attiva e gli eventi saranno i prodotti di punta che la Repubblica di San Marino presenterà agli operatori del mercato iberico e sudamericano. Accanto alla rappresentanza istituzionale, saranno presenti in qualità di co-espositori i tour operator Ace Tour, The One, Titan Travel e San Marino Events e il gruppo alberghiero GHSM Group.

Con l’occasione il nuovo Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, su invito dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) parteciperà ad alcuni importanti incontri in materia di sviluppo del Turismo sostenibile ed avrà l’opportunità di incontrare per la prima volta Mr. Zurab Pololikashvili, Segretario Generale dell’ UNWTO, di cui San Marino è Stato membro dal 1975.



