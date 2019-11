Ufficio Turismo: Il Natale delle Meraviglie debutta in televisione

Protagonista da domenica 1° dicembre per 2 settimane: una visibilità unica e prestigiosa per uno degli eventi di punta della Repubblica di San Marino. Per la prima volta la campagna andrà in onda sui canali TV nazionali: 126 spot in posizione Top su Canale 5, Rete 4 e Tgcom, per oltre 43 milioni di contatti lordi. Gli spot saranno pianificati in apertura e chiusura di Verissimo, Domenica Live, Stasera Italia e del Segnale Orario di Canale 5. Il Natale delle Meraviglie brillerà anche su San Marino RTV con 60 billboard da 5 secondi in fascia TG.

