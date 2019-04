Ufficio Turismo: Il progetto dedicato al turismo outdoor cresce ancora e si arrichisce di un nuovo capitolo: Ebikexperience

Si chiama Ebikexperience ed è la nuova proposta della più Antica Repubblica del mondo dedicata agli amanti dell’escursionismo e alla promozione e valorizzazione dei prodotti artigianali sammarinesi. Con questa mission ambiziosa, un gruppo di tre giovani ragazzi sammarinesi (Daniela Giannoni, Marco Rossi, Andrea Severi) ha dato vita a questa innovativa startup, con l’obiettivo di incentivare e soddisfare il segmento del turismo all’area aperta, un settore in forte crescita negli ultimi anni (solo in Italia il valore stimato è di 3,2 miliardi di euro). Grazie a Ebikexperience i tanti visitatori che ogni anno si recano a San Marino potranno noleggiare una e-bike ed affidarsi ad un esperto accompagnatore, che li guiderà alla scoperta dei migliori percorsi naturalistici del territorio. Inoltre, presso la sede fisica dell’azienda - Piazzale Campo della Fiera 18, adiacente alla Funivia di Borgo Maggiore - sarà possibile accedere a un Bike Point, con servizi dedicati ai tanti amanti del mondo ciclistico. L’idea nasce sulla scia del successo dei diversi Bike Tour/Trekking Tour romagnoli che operano con successo in questo mercato da oltre un decennio. In zona, il ciclo-escursionismo è una delle attività più attrattive, avendo a disposizione un ambiente con caratteristiche che ben si prestano alle attività all’aria aperta e a contatto con la natura. Ebikexperience nasce per costruire un’offerta turistica outdoor a 360 gradi. “Organizzeremo attività complementari di visite guidate nel centro storico di San Marino e trekking nei suoi nove Castelli “– affermano in coro i 3 fondatori –“Non mancheranno inoltre proposte per godere dei sapori e della qualità dei tanti prodotti d’artigianato locali. Affidatevi a chi il territorio lo vive giornalmente e può trasmettervi le sue emozioni”. Ebikexperience è un progetto inclusivo: grazie alla collaborazione con l’associazione Attivamente sarà possibile noleggiare carrozzine elettriche adatte ad affrontare percorsi fuori strada e a visitare agevolmente il centro storico. Finalmente anche le persone con disabilità motoria potranno godere con facilità delle tante emozioni regalate dalle bellezze naturali del nostro paese. Ebikexperience è un progetto promosso e realizzato grazie alla collaborazione con la Segreteria di Stato per il Territorio, Ambiente e Turismo e l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino. Vi invitiamo all’evento di presentazione del progetto, che si terrà mercoledì 17 aprile in Piazzale Campo della Fiera 18 (adiacente all’ingresso della Funivia). Potrete testare le e-bike, conoscere meglio i tanti servizi proposti e godere di un piccolo rinfresco. Per ulteriori informazioni potete contattare il numero 351-0031254 o scrivere all’indirizzo mail info@ebikexperience.it

Comunicato stampa

Ufficio Turismo