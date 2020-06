Ufficio Turismo: L’andamento dell’occupazione dei parcheggi nel Centro Storico di San Marino nella giornata odierna

In questa domenica di giugno si evidenzia un elevato numero di autoveicoli posteggiati nei parcheggi del Centro Storico, tanto che già alle ore 12.30 in alcuni parcheggi tutti gli stalli di sosta risultavano occupati. Un ottimo segnale, sintomo di una ripresa dei flussi turistici verso la Repubblica di San Marino. Inoltre si informa che la Segreteria di Stato per il Turismo, le Poste, Cooperazione ed EXPO sta valutando di dare la possibilità ai visitatori di parcheggiare gratuitamente nei prossimi tre fine settimana.

Comunicato stampa

Ufficio Turismo San Marino