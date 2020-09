Ufficio Turismo: La Repubblica di San Marino partecipa alla III edizione di Italian Bike Festival

San Marino, 10 settembre 2020 - Dall’11 al 13 settembre 2020 il Parco Fellini di Rimini ospiterà Italian Bike Festival, l’evento che riunisce l’eccellenza italiana del mondo della bici all’interno di un villaggio di oltre 45.000 mq, rappresentato da oltre 300 brand del mondo della bike industry. La manifestazione, organizzata da Taking Off srl con la collaborazione del Comune di Rimini, APT Servizi Emilia Romagna e Visit Romagna rappresenta una prestigiosa vetrina nonché il primo appuntamento continentale di riferimento per le novità 2021 proposte dal settore.

L’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino, in sinergia con Ebikexperience, realtà del territorio specializzata nel turismo outdoor, sarà presente per promuovere anche attraverso il brand San Marino Cycling Experience, la ricca e articolata offerta bike della Repubblica, uno dei punti di forza della nuova campagna “Lontana dai luoghi comuni, vicina a te” che ha l’obiettivo di valorizzare luoghi immersi nella natura incontaminata tutti da scoprire, in cui vivere esperienze uniche all’insegna della vacanza attiva e green (outdoor.visitsanmarino.com).



