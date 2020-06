Ufficio Turismo: “Lontana dai luoghi comuni, vicina a te”. La Repubblica di San Marino presenta la nuova campagna promozionale dedicata alla vacanza outdoor

Presentata ufficialmente oggi la nuova campagna pensata dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall’Ufficio del Turismo in collaborazione con Expansion Group per promuovere la vacanza attiva a San Marino. “Si tratta di una giornata importante, in cui vede la luce la nuova campagna con focus outdoor che va incontro alle regole di comportamento e di gestione in ambito turistico dell’epoca post Covid-19. Nell’ultimo decennio la vacanza all’aria aperta ha avuto molto impulso e anche le organizzazioni turistiche internazionali, con in testa l’Organizzazione Mondiale del Turismo, hanno lavorato molto per stimolare gli enti turistici a sviluppare questi prodotti. Attualmente il prodotto risponde ottimamente all’esigenza di poter orientare i flussi turistici in spazi aperti, garantendo sicurezza, assicurando al tempo stesso quello spirito aggregativo che nella visita tradizionale e nei luoghi chiusi l’attuale situazione limita fortemente” afferma il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati.

Il progetto outdoor è stato studiato in sinergia con le realtà del territorio già attive, alcune già strutturate in forma commerciale: Club Alpino San Marino, i Lunghi Archi di San Marino, San Marino Trekking, Volo Libero San Marino, San Marino Cycling Experience, Ebikexperience, Falconeria Sammarinese, San Marino Underground (speleologia), Guide Turistiche Sammarinesi.

“La Segreteria di Stato per il Turismo ha voluto fortemente partire con il lancio dei nuovi prodotti turistici perché il momento storico rappresenta una sfida che si vincerà grazie all’impegno di tutti gli attori coinvolti - prosegue il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati – e alle proposte turistiche pronte già da subito si affiancheranno ulteriori attività attualmente in fase di sviluppo”. Alcune di queste proposte sono le protagoniste del video promozionale, realizzato da Marco Poderi Studio, della durata di un minuto che sarà on air su scala nazionale.

Il Direttore dell’Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli ha presentato il concept della campagna caratterizzata anche dalla nuova veste del logo Visitsanmarino, che abbraccia i colori verde e azzurro richiamando gli spazi aperti e la natura. “Il nuovo claim Lontana dai luoghi comuni, vicina a te vuole portare il visitatore ad entrare nell’unicità di San Marino, rendendolo protagonista di una serie di esperienze nel territorio - dichiara Corbelli che prosegue - I molteplici soggetti in cui si articolerà la campagna vedono infatti ritratti i momenti speciali che si possono vivere a San Marino, dove la natura diventa protagonista insieme all’uomo. Contemporaneamente sarà lanciato un nuovo sito, collegato a visitsanmarino.com, che consentirà al visitatore di scoprire tutte le attività outdoor fruibili a San Marino, con servizi che si potranno prenotare e acquistare online, grazie anche alla collaborazione con San Marino Destination. L’obiettivo è mettere a sistema realtà che erano già operative, in alcuni casi a livello amatoriale e in altri a livello professionale, per far conoscere e commercializzare tutto ciò che San Marino ha da offrire, in modo da ampliare il pubblico di riferimento e indurre il visitatore ad incrementare il tempo di permanenza in Repubblica”.

Erica Cevoli, direttore Media di Expansion Group, ha presentato l’articolato piano mezzi per l’estate 2020 con target di riferimento sul mercato italiano: “3 mesi di esposizione, 25 pagine, 320 impianti affissioni, 4 maxi impianti, 12 milioni di impression online per oltre 30 milioni di contatti su un target adulti: questi i numeri del piano che include stampa, affissioni e attività digital, e affianca partnership consolidate ad elementi di novità: sulla carta stampata la consueta presenza sui mensili di viaggio si arricchisce del numero

Comunicato stampa

Ufficio Turismo San Marino