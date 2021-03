Ufficio Turismo San Marino: Evento di rievocazione storica luglio 2021

Ufficio Turismo San Marino: Evento di rievocazione storica luglio 2021.

C’è tempo fino all'11 marzo per partecipare al bando di assegnazione

Si ricorda a tutti gli interessati che giovedì 11 marzo 2021 alle ore 12.00 scadrà il termine per la presentazione dell’Istanza di partecipazione e della documentazione relativa alla manifestazione a carattere storico-rievocativo prevista dal 23 al 25 luglio 2021, per la quale il Congresso di Stato ha dato mandato all’Ufficio del Turismo di emettere un avviso pubblico.

L’avviso, che contiene le informazioni su modalità di partecipazione, richieste e criteri di valutazione e aggiudicazione, è scaricabile sul sito www.gov.sm (Home>Bandi, Appalti ed Avvisi Pubblici).

Comunicato stampa

Ufficio del Turismo San Marino







