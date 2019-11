Ufficio Turismo: San Marino si prepara a vivere il sogno del Natale!

Il Natale delle Meraviglie, a San Marino dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 San Marino, 27 novembre 2019

Cresce l’attesa per l’evento di punta della stagione invernale della Repubblica di San Marino. Tecnici e allestitori sono al lavoro a ritmi serrati per completare gli ultimi dettagli che daranno vita alla diciassettesima edizione del Natale delle Meraviglie e per accendere il centro storico di San Marino con ben 18 chilometri di luminarie. L’accensione ufficiale delle luci è programmata per giovedì 28 novembre, alle ore 18,30 presso la Porta della Fratta e proseguirà poi alla volta di Porta della Murata Nuova per terminare a Porta San Francesco. Sarà un impianto fotovoltaico installato a Faetano a illuminare il Regno dei Sogni sul Pianello nel cuore di San Marino generando ben 7000 watt di energia solare pulita. L’inaugurazione del Regno dei Sogni è prevista per sabato 30 novembre alle ore 17.00. Gli allestimenti stanno procedendo anche a Campo Bruni Reffi, dove lo Chalet dei Sogni, un grande chalet di 300 mq, ospiterà adulti e bambini intrattenendoli con laboratori creativi, corner trucca-bimbi, un’area cinema e un photo set con la slitta di Babbo Natale per scattare foto-ricordo. Naturalmente non mancherà l’ufficio di Babbo Natale! All’interno dello Chalet dei Sogni è prevista inoltre un’area inclusiva che permetterà anche a bambini e ragazzi con disabilità di accedere alle attività d’intrattenimento. Non mancherà la consueta pista di pattinaggio presso la Cava dei Balestrieri: saranno 324 i metri quadri di superficie ghiacciata illuminati da suggestivi giochi di luce architetturali proiettati sulla roccia. 35 le baite lungo via Eugippo, in via Donna Felicissima e in Cava Antica a realizzare il tradizionale mercatino: vi si troveranno oggetti di artigianato, articoli da regalo ed eccellenze dell’enogastronomia anche ‘made in San Marino’. Il Natale delle Meraviglie è realizzato anche grazie alla collaborazione e contributo di: Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, Cassa Di Risparmio, Marlù Gioielli, Energreen, Grafik Art, Giorgia Boutique, Cantina San Marino, Consorzio Terra di San Marino e di tutti coloro che stanno lavorando per la buona riuscita dell’evento. Vivi il sogno del Natale a San Marino: 30 novembre e 1° dicembre, 7 e 8 dicembre, 14 e 15 dicembre e tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio 2020, dalle 10.00 alle 19.30. Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 15.00 alle 19.30.

