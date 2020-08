Ufficio Turismo - Visionnaire Performing Arts Experience. Questa notte i sogni iniziano alle 21.30 da Porta San Francesco di San Marino

Visionari, sognatori, amanti della speranza, entusiasti dell’amore… questa sera a partire dalle ore 21.30 il viaggio attraverso il mondo magico ed onirico inizierà da Porta San Francesco per la prima – delle due serate – del Visionnaire Performing Arts Experience. L’evento ad ingresso libero e gratuito dedicato alle arti performative ed alle grandi attrazioni sarà un’esperienza unica per il pubblico che potrà smarrirsi tra le affascinanti esibizioni di artisti, acrobati, musicisti, aerealisti e personaggi provenienti da un mondo fantastico. Sarà presente il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati che al taglio del nastro darà ufficialmente il via al sogno. Il format del Visionnaire - promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino e organizzato dalla NEXTIME Eventi con la direzione Artistica di Simone Ranieri – sarà uno spettacolo esperienziale con una scena a 360 gradi; la serata di lunedì 17 agosto si svilupperà in un percorso che coinvolgerà Porta San Francesco, Via Eugippo, il Giardino del Cantone Panoramico, Piazzale Domus Plebis con termine in Piazza della Libertà. Tra i molti artisti coinvolti, tra cui Alessandro Uva, Anthony Putti, Benny Hoop e Elvis, Parola Bianca, Invasioni Lunari etc., ci saranno anche gli “Elementz Art” che hanno collaborato con rinomate realtà in tutto il mondo tra cui Disneyland Paris, “The 8 Immortals” Qingdao Cina, Diryah Season in Arabia Saudita ed il Carnevale di Venezia. Sempre trasportati dal pazzo “traghettatore” Skizzo, performer dei grandi Varietè dei cabaret di Lipsia, il pubblico del 18 agosto, invece, potrà apprezzare la compagnia di Physical Theatre dei “Liberi di…”. L’ensemble specializzato in acrobatica aerea ha portato le proprie evoluzioni nei principali teatri d’Europa, valicando i confini d’oltre oceano esibendosi anche a Broadway – New York ed è riconosciuto a livello italiano grazie alle numerose partecipazioni nei programmi Rai e Mediaset. Per la seconda serata, lo show si svilupperà da Porta San Francesco, Piazzale Domus Plebis, Piazza della Libertà per il gran finale in Cava dei Balestrieri. L'evento sarà gestito in conformità alle norme di tutela sanitaria, garantendo a tutti la massima sicurezza. Visionnaire - Performing Arts Experience è un evento realizzato in collaborazione con l’Ufficio del Turismo grazie al prezioso supporto di BiroStore, Broma Logistica, Energreen, Express Service, N42 SRL e Titanus Museum, aziende del territorio che hanno recepito l’importanza della sinergia pubblico privato nell’organizzazione di appuntamenti di rilievo del calendario sammarinese. QUANDO E DOVE Il 17 e 18 agosto dalle 21.30 alle 24.00 nel centro storico di San Marino Ingresso libero e gratuito, start ore 21.30 Porta San Francesco

Comunicato stampa

Ufficio Turismo