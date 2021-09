UFN: 150° anniversario di Roma Capitale d’Italia

UFN: 150° anniversario di Roma Capitale d’Italia.

L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative al programma filatelico previsto per l’anno 2021:

Cod. 720: 150° anniversario di Roma Capitale d’Italia

Data di emissione: 21 settembre 2021

Valori: n.1 valore da €1,10 in fogli da 20 francobolli

Tiratura: 30.000 francobolli

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13¼ x 13¼

Formato francobolli: 35 x 35 mm

San Marino si unisce alle celebrazioni della Repubblica Italiana per il 150° anniversario della proclamazione di Roma Capitale con un’emissione postale.

Il valore riporta un particolare dell’affresco della Lupa Capitolina con Romolo e Remo, situato nell’atrio del Palazzo Pubblico.

Comunicato stampa

Ufficio Filatelico e Numismatico



