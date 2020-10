UFN: 250° anniversario della scomparsa di Giambattista Tiepolo

L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative al programma filatelico previsto per l’anno 2020:

Cod. 705: 250° anniversario della scomparsa di Giambattista Tiepolo

Data di emissione: 10 novembre 2020

Valori: n.2 valori da €0,30 e 2,50 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio

Tiratura: 30.000 serie

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor

Security Printing

Dentellatura: 13¼ x 13

Formato francobolli: 30 x 40 mm

Per gentile concessione: Scuola Grande di San Rocco, Venezia

Giambattista Tiepolo fu il più grande pittore del Settecento e l’ultimo esponente della gloriosa scuola veneta. La sua arte si ricollega alla tradizione cinquecentesca dei coloristi veneti, prediligendo i temi della luce e della prospettiva. Il primo valore rappresenta l’opera “Abramo e i tre angeli”. Il secondo francobollo raffigura il momento in cui l’angelo inviato da Dio salva Agar e Ismaele che si erano smarriti nel deserto, additando loro una sorgente d’acqua, particolare tratto dal dipinto “Agar e Ismaele nel deserto”. I due capolavori di Tiepolo sono conservati presso la Scuola Grande di San Rocco, un’importante confraternita veneziana.





Comunicato stampa

Ufficio Filatelico e Numismatico