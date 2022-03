UFN: 600° anniversario della nascita di Federico da Montefeltro

UFN: 600° anniversario della nascita di Federico da Montefeltro.

La Repubblica di San Marino, partecipa alle celebrazioni per il sesto centenario della nascita di Federico da Montefeltro, duca di Urbino nato a Gubbio il 7 giugno 1422, in collaborazione con entrambi i comuni. Federico da Montefeltro, carismatico condottiero, finissimo stratega e guerriero capace, si distinse come perfetto signore rinascimentale ed esempio dell’umanesimo illuminato, diventando protagonista della storia del suo tempo, elevandola ai massimi ideali d’arte e bellezza. Il foglietto riporta i ritratti cerimoniali del mecenate e della consorte Battista Sforza, tratti dalla celeberrima opera “Dittico dei Duchi d’Urbino”, capolavoro realizzato da Piero della Francesca, dipinto ad olio su tavola conservato presso le Gallerie degli Uffizi a Firenze. In accordo con la tradizione quattrocentesca, ispirata alla numismatica antica, le due figure sono rappresentate di profilo, taglio che garantiva una notevole verosimiglianza e precisione nella resa dei particolari, senza far trasparire gli stati d’animo. I coniugi sono affrontati e l’unità spaziale è suggerita dalla luce e dalla continuità del paesaggio collinare marchigiano sullo sfondo, su cui i Montefeltro regnavano. Opera tra le più famose di Piero della Francesca, il doppio ritratto, nato nell’ambito di consolidato rapporto fra il pittore e i duchi di Montefeltro, concilia l’arte della prospettiva, alla quale il maestro dedicò un trattato, con l’influsso realistico fiammingo, raggiungendo risultati di straordinaria e ineguagliata originalità.

Valori: foglietto formato da n.2 valori da € 2,00

Tiratura: 30.000 foglietti

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 14 x 13 3⁄4 mm

Formato francobolli: 30 x 45 mm

Formato foglietto: 137 x 101 mm

Su concessione del Ministero della Cultura - Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli Uffizi

c.s. UFN

I più letti della settimana: