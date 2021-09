UFN: 65° anniversario della Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa

L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative al programma filatelico previsto per l’anno 2021:

Cod. 721: 65° anniversario della Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa

Data di emissione: 21 settembre 2021

Valori: n.1 valore da €1,15 in fogli da 12 francobolli

Tiratura: 30.000 francobolli

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente

Dentellatura: 13¼ x 13

Formato francobolli: 48x40 mm

Bozzettista: Mauro Mazzara

Per gentile concessione: Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB)

“San Marino ha aderito alla Banca di Sviluppo nel 1989, qualche mese appena dopo essere diventato Stato membro del Consiglio d'Europa, dimostrando la sua fiducia - ieri come oggi - in questo grande progetto. L'emissione filatelica ha un significato molteplice; è un'opera d'arte, volta a celebrare il 65esimo anniversario della CEB a cui la Repubblica di San Marino esprime gratitudine e di cui vuole lodare l'intervento utile e tempestivo in occasione della lotta alla pandemia negli Stati membri, nonché il contributo significativo delle sue attività in questi decenni. È altresì un doveroso omaggio al personale sanitario per l'impegno profuso durante l'emergenza" dichiara la Dott.ssa Sylvie Bollini, Ambasciatore di San Marino presso il Consiglio d'Europa.

La Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB, dall’acronimo inglese Council of Europe Development Bank) è la più antica istituzione finanziaria multilaterale dopo la Banca mondiale, con la peculiarità di avere finalità sociali. Creata nel 1956 da 8 Stati membri del Consiglio d’Europa per fornire aiuti volti a risolvere la problematica dei rifugiati della Seconda Guerra Mondiale, il suo campo d’azione si è progressivamente esteso ad altri settori, per contribuire al rafforzamento della coesione sociale nel Vecchio Continente. Nel 2020 il Consiglio di Amministrazione della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa nel quale siede il rappresentante sammarinese, Dott. Nicola Ceccaroli, ha approvato il prestito per aiutare la Repubblica di San Marino a mitigare l'impatto dell’emergenza sanitaria, preservare e creare posti di lavoro e promuovere altri investimenti a valore sociale. San Marino, membro della Banca di Sviluppo dal 1989, ha ricevuto un prestito a lungo termine e a tasso agevolato fino a 10 milioni, per sostenere gli sforzi nella gestione della crisi sanitaria. Il prestito, con una durata fino a 15 anni, permetterà di coprire parte delle spese dell'ISS, come forniture mediche e test diagnostici, e migliorare la capacità di ospedalizzazione della Repubblica. Il francobollo commemora il ‘65° anniversario della Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa’ attraverso l’illustrazione di una scena incentrata sulla tematica sanitaria, con un’infermiera che si prende cura di un paziente disteso in un letto d’ospedale e un paziente, con un monitor sullo sfondo, per richiamare le forniture ospedaliere finanziate dalla Banca.

L’autore del bozzetto è Mauro Mazzara che dichiara: "Sorrisi. Sorrisi e contatto umano sono ciò che ci manca di più da quando la nostra realtà è stata sconvolta da un piccolo invisibile ospite indesiderato. Sorrisi e contatto umano sono ciò su cui mi sono concentrato per questo francobollo. I sorrisi, che si intravedono sulle mascherine e negli occhi dei due personaggi che, lievemente e con cautela, si toccano ed il sorriso sul monitor delle fondamentali attrezzature mediche che hanno consentito a molte persone di superare il momento di maggior crisi. Sorrisi che, spero, torneranno presto "liberi" sui volti di tutti."







Comunicato stampa

Ufficio Filatelico e Numismatico