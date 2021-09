UFN: Bicentenario dell’Omeopatia in Italia

UFN: Bicentenario dell’Omeopatia in Italia.

L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative al programma filatelico previsto per l’anno 2021:

Cod. 725: Bicentenario dell’Omeopatia in Italia

Data di emissione: 21 settembre 2021

Valori: n.3 valori da €0,70, € 1,10 e €1,20 in fogli da 20 francobolli

Tiratura: 30.000 serie

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13¼ x 13

Formato francobolli: 30 x 40 mm

Bozzettista: Sandro Fabbri

La serie postale sul bicentenario dell’Omeopatia in Italia riproduce evocative illustrazioni ispirate ai principi omeopatici.

Il primo francobollo rappresenta la diluizione attraverso una cascata che allude all’acqua, alla sua memoria e al suo principio attivo nella guarigione omeopatica. Il secondo valore si ispira alla forza vitale: il fiore simboleggia una figura umana con le braccia aperte, dando il senso di rinascita e di guarigione in armonia con la natura. Il terzo francobollo mostra l’azione omeopatica: con forze e colori simili richiama la terapia basata sulla similitudine del farmaco alla base dell’Omeopatia.



[Banner_Google_ADS]

Comunicato stampa

Ufficio Filatelico e Numismatico





I più letti della settimana: