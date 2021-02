UFN comunicato aggiornamento serie postali 30 3 2021

L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette alla stampa le informazioni relative alle prossime emissioni postali del 30 marzo 2021.

1. Europa – Fauna nazionale in pericolo di estinzione n.2 valori da €1,10 e 1,15 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio Tiratura massima: 60.000 serie, costo: € 2,25

2. 550° anniversario della nascita di Albrecht Dürer n.1 valore da €2,60 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio Tiratura: 30.000 francobolli, costo: € 2,60

3. 80° anniversario della scomparsa di San Massimiliano Maria Kolbe n.1 valore da €3,50 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio Tiratura: 30.000 francobolli, costo: € 3,50

4. 450° anniversario della nascita di Caravaggio n.3 valori da €0,70 - €1,10 - €2,20 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio Tiratura: 30.000 serie, costo: € 4,00

5. Sport n.3 valori da €0,50 - €1,60 - €2,60 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio Tiratura: 30.000 serie, costo: € 4,70



