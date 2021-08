UFN: comunicato annullo speciale per il Convegno Numismatico Sammarinese e modalità emissione moneta da 2€ Durer

L’Ufficio Filatelico e Numismatico di San Marino comunica alla stampa di aver predisposto l’annullo speciale in data 27 agosto 2021 con la raffigurazione della Seconda Torre in occasione del Convegno Numismatico Sammarinese.

L’U.F.N. parteciperà alla manifestazione numismatica che si terrà dal 27 al 29 agosto 2021, organizzata dall’Associazione Numismatica Sammarinese presso il Grand Hotel Primavera, in via Ventotto Luglio 191 - 47893 Borgo Maggiore, nei seguenti orari:

venerdì 27 e sabato 28 agosto: 10.00-18.00 e domenica 29 agosto: 10.00-14.00.

L’emissione della moneta commemorativa da 2€ dedicata al “550° anniversario della nascita di Albrecht Dürer” avverrà con le seguenti modalità: potrà essere acquistato un esemplare per ogni persona che, munita di un documento d’identità, si recherà :

1) al Convegno il 27 agosto 2021 dalle ore 10.00 fino ad esaurimento delle scorte

oppure

2) allo sportello di vendita, sito in via Garibaldi, 5 nel centro storico di San Marino, il 27 agosto 2021 dalle ore 9.00 fino ad esaurimento delle scorte

Inoltre l’Ufficio Filatelico e Numismatico di San Marino ricorda che il 27 agosto 2021 verranno emesse anche le monete dello Zodiaco “Capricorno”, “Acquario” e “Pesci”.

C.s. Ufn