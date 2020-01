UFN: comunicato annullo speciale per manifestazione 77° Convegno Filatelico Numismatico

L’Ufficio Filatelico e Numismatico informa la stampa che sarà presente alla seguente manifestazione nella giornata di sabato 1/2/2020 e che per questa occasione impiegherà l’annullo allegato:

- 1/2/2020 Città di Forlì , 77° Convegno Filatelico Numismatico

L’annullo è dedicato alla Divina Commedia di Dante Alighieri, in particolare al XXVI canto dell’Inferno: si tratta del girone delle anime dei consiglieri fraudolenti, dove Dante e Virgilio incontrano Ulisse e Diomede, imprigionati all’interno di lingue di fuoco.

Ulisse racconta loro il suo ultimo viaggio e pronuncia la celebre frase:

"Considerate la vostra semenza:

fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e canoscenza".



La manifestazione si terrà sabato 1/2/2020 dalle 9.00 alle 18.00 e domenica 2/2/2020 dalle 8.30 alle 12.30 presso la Sala Contrattazioni, palazzo di Vetro della Fiera di Forlì, via Punta di Ferro 4.

Per informazioni: CFN Forlivese cfnforli@gmail.com Presidente del Circolo Forlivese Primo Valli 366 5094402

