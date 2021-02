UFN comunicato emissione postale 30.3.2021 - 550° anniversario della nascita di Albrecht Dürer

UFN comunicato emissione postale 30.3.2021 - 550° anniversario della nascita di Albrecht Dürer.

Valori: n.1 valore da €2,60 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio Tiratura: 30.000 francobolli Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing Dentellatura: 13¼ x 13¼ Formato francobolli: 35 x 35 mm Credits: Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli Uffizi – Su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo



