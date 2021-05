UFN comunicato emissione postale " 50 anni dei rapporti ufficiali con la Repubblica Popolare Cinese"

UFN comunicato emissione postale " 50 anni dei rapporti ufficiali con la Repubblica Popolare Cinese".

l'Ufficio Filatelico e Numismatico informa la stampa in merito all’ emissione postale dedicata ai “50 anni dei rapporti ufficiali con la Repubblica Popolare Cinese” e trasmette l’aggiornamento delle serie postali previste per il 1° giugno 2021: 1. Emissione congiunta San Marino–Italia. Centenario del distaccamento dei Carabinieri a San Marino (soggetto ad embargo) 2. Bicentenario della nascita di Anita Garibaldi n.1 valore da €3,50 in fogli da 20 francobolli. Tiratura: 30.000 francobolli, costo: € 3,50. 3. 50° anniversario di Medici Senza Frontiere 2 valori da €0,70 e €3,10 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio. Tiratura: 30.000 serie, costo: €3,80. 4. 50 anni dei rapporti ufficiali con la Repubblica Popolare Cinese 1 valore da €3,90 in fogli da 20 francobolli. Tiratura: 30.000 francobolli, costo: €3,90. 5. 700° anniversario della scomparsa di Dante Alighieri 3 valori da €1,10 - €1,60 e €2,20 in fogli da 4 francobolli con bandella a sinistra del foglio Tiratura: 30.000 serie, costo: €4,90.

Cs Ufn

