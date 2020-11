UFN comunicato programma delle emissioni postali e numismatiche previsto per il 2021

UFN comunicato programma delle emissioni postali e numismatiche previsto per il 2021.

L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative al programma delle emissioni postali e numismatiche previsto per il 2021, che potrà subire integrazioni e modifiche:

PROGRAMMA FILATELICO 2021 - Europa “Fauna nazionale in pericolo di estinzione” - 450° anniversario della nascita di Caravaggio - 550° anniversario della nascita di Albrecht Dürer - 700° anniversario della scomparsa di Dante Alighieri - 80° anniversario della scomparsa di San Massimiliano Maria Kolbe - Squadra vincitrice del Campionato di Calcio italiano 2020-2021 - Sport - Natale - 50° anniversario di Medici Senza Frontiere - La successione di Fibonacci - Bicentenario della nascita di Anita Garibaldi PROGRAMMA NUMISMATICO 2021 - Moneta commemorativa da 2 euro, versione fior di conio, dedicata al 450° anniversario della nascita di Caravaggio - Moneta da 5 euro in argento, versione proof, dedicata al Calcio - Moneta da 10 euro in argento, versione proof, dedicata al 450° anniversario della scomparsa di Benvenuto Cellini - Serie divisionale fior di conio - Serie divisionale fior di conio con moneta d’argento da 5 euro dedicata alla Giornata internazionale della biodiversità - Moneta commemorativa da 2 euro, versione fior di conio, dedicata al 550° anniversario della nascita di Albrecht Dürer - Monete da 5 euro in metallo vile dedicate allo Zodiaco: Capricorno, Acquario, Pesci - Serie divisionale con entrambe le monete commemorative da 2 euro versione proof



I più letti della settimana: