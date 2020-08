UFN - comunicato sportello di vendita

UFN - comunicato sportello di vendita.

Visto il protrarsi dei lavori di ristrutturazione dello sportello vendite dell’Ufficio Filatelico e Numismatico, comunichiamo che i clienti privati potranno acquistare monete e francobolli nei seguenti giorni a partire dal 6 agosto 2020: · martedì e giovedì dalle ore 13.15 alle ore 17.00 presso la sede in Via 28 luglio n.212 – 47893 – Borgo Maggiore (Centro Uffici Tavolucci, al piano sottostante la Filiale della Banca Agricola Commerciale). L’accesso sarà consentito nelle seguenti modalità: potrà entrare una persona alla volta, munita di mascherina (fortemente raccomandata), previa disinfezione delle mani e misurazione della temperatura. Per eventuali informazioni contattare il numero 0549 882350.



I più letti della settimana: