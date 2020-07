UFN, distribuzione divisionali ai clienti privati

Visto il protrarsi dei lavori di ristrutturazione dello sportello vendite dell’Ufficio Filatelico e Numismatico, comunichiamo che la distribuzione delle monete divisionali 2020 fior di conio ai clienti privati avverrà nei seguenti giorni:

 lunedì 20 luglio dalle ore 8.15 alle ore 14.15

 martedì 21 luglio dalle ore 8.15 alle ore 14.15

presso la sede in Via 28 luglio n.212 – 47893 – Borgo Maggiore (piano -1 - Centro Uffici – sotto alla Banca Agricola). I clienti che desiderano acquistare anche ingenti quantità di francobolli e monete diverse da quelle sopra indicate sono pregati di prenotarle telefonando al n.0549/882362 entro il 10 p.v. Si raccomanda il rispetto del distanziamento sociale al fine di evitare assembramenti durante l’attesa.

