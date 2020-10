UFN: Emissione francobollo Natale

L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative al programma filatelico previsto per l’anno 2020:

Cod. 706: Natale

Data di emissione: 10 novembre 2020

Valori: foglietto formato da n.1 valore da €3,50

Tiratura: 30.000 foglietti

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 14 x 14

Formato francobollo: 30x50 mm

Formato foglietto: 101x137 mm

Per gentile concessione: Convento San Francesco, San Marino

Il foglietto riproduce la splendida pala d’altare dipinta da Girolamo Marchesi e conservata presso il Museo Pinacoteca San Francesco a San Marino. L’opera raffigura la Madonna in trono con Gesù Bambino benedicente, a sinistra San Marino in veste diaconale mentre regge il Monte Titano in mano e San Giovan Battista e a destra San Francesco di Assisi e Santa Caterina d'Alessandria; in basso al centro due angeli musicanti e un gatto.





Comunicato stampa

Ufficio Filatelico e Numismatico