UFN: Emissione Giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari

L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative al programma filatelico previsto per l’anno 2020:

Cod. 703: Giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari

Data di emissione: 10 novembre 2020

Valori: n.1 valore da €1,15 in fogli da 20 francobolli

Tiratura: 30.000 serie

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor

Security Printing

Dentellatura: 13¼ x 13

Formato francobollo: 30 x 40 mm

Bozzettista: Marco Goran Romano

Il 26 novembre 2019 è stata adottata dalle Nazione Unite la Risoluzione presentata da San Marino assieme ad Andorra dal titolo “Giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari”. Si tratta di un evento storico per la Repubblica essendo questa la prima volta che San Marino promuove una propria risoluzione in seno all’ONU. La risoluzione è stata adottata per consenso dall’Assemblea Generale ed è stata co-sponsorizzata da 60 Paesi, sancendo il 29 settembre quale giornata internazionale per sensibilizzare la popolazione mondiale su un tema le cui implicazioni hanno ricadute sia sui cambiamenti climatici, sia sulla sostenibilità della produzione globale di cibo, sia sugli sforzi per porre fine alla fame nel mondo e sulla promozione di società più giuste.

La serie postale rientra nell’ambito delle iniziative volte a celebrare la Giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari e aumentare la consapevolezza tra la popolazione, e in particolare tra i giovani, sul tema del contrasto agli sprechi alimentari. Per sconfiggere lo spreco alimentare è necessario l’impegno di tutti. Ogni comportamento sbagliato, anche quello che può sembrare piccolo e insignificante, ha un forte impatto sul nostro ecosistema e questo francobollo ha proprio questa funzione, quella di responsabilizzarci come consumatori nelle nostre azioni quotidiane.

Marco Goran Romano (1986) è un illustratore e visual artist pugliese. Dopo essersi formato presso l’ISIA di Firenze si trasferisce a Milano dove trova occupazione nella redazione di WIRED. Attualmente vive e lavora a Jesi, in provincia di Ancona, dove porta avanti la sua attività artistica e progettuale collaborando con brand nazionali ed esteri come ENEL, Facebook, GQ, IBM, Repubblica, Il Sole 24 Ore, Skype, TIME e The New York Times, The New Yorker.



Comunicato stampa

Ufficio Filatelico e Numismatico