UFN: emissione monete argento proof

L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative alle serie numismatiche del 24 giugno 2021:

Cod. 335: Moneta in argento PROOF da €5,00 denominata «Calcio 2021», millesimo 2021

Valore: €5,00

Argento: 925‰ proof

Peso Legale: gr. 18

Diametro: mm. 32

Tiratura: 3.000 esemplari

Bozzettista (rovescio): Chiara Principe

Bozzettista (dritto): Antonella Napolione

Bordo: zigrinatura spessa continua

Prezzo di vendita: €39,50 + IVA per residenti in Italia

Coniazione: Muenze Oesterreich AG

Il rovescio della moneta da 5 euro in argento proof raffigura una calciatrice nell’attimo immediatamente successivo al tiro, in cui sia lei che il pallone appena calciato si trovano ancora sospesi in aria. La rotazione del busto e delle braccia si contrappone a quella del volto e della gamba destra, che segue invece la direzione del tiro: questo contrasto dona slancio e movimento all’intera composizione.



Cod. 336 : Moneta in argento PROOF da €10,00 denominata

«450° anniversario della scomparsa di Benvenuto Cellini», millesimo 2021

Valore: €10,00

Argento: 925‰ proof

Peso Legale: gr. 22,40

Diametro: mm. 34

Tiratura: 3.000 esemplari

Bozzettista (rovescio): Daniela Longo

Bozzettista (dritto): Antonella Napolione

Bordo: zigrinatura spessa continua

Prezzo di vendita: €44,00+ IVA per residenti in Italia

Coniazione: Muenze Oesterreich AG

La moneta da 10 euro in argento versione proof commemora Benvenuto Cellini, artista fiorentino irrequieto e geniale, che si distinse come orafo, scultore e scrittore d'arte, in occasione del 450° anniversario della sua scomparsa. Il rovescio della moneta mostra l’intenso profilo di Perseo, eroe della mitologia greca, particolare della celebre opera omonima di Benvenuto Cellini, conservata presso la Loggia dei Lanzi a Firenze. La statua in bronzo, realizzata con una perfetta tecnica fusoria, presenta complessi richiami all’arte del Quattrocento e al gusto contemporaneo.



Benvenuto Cellini, Perseo, Loggia dei Lanzi, Firenze Credits: Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli Uffizi – Su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo



Comunicato stampa

Ufficio Filatelico Numismatico