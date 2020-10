UFN: emissione postale 10.11.2020 "Museo del Francobollo e della Moneta"

UFN: emissione postale 10.11.2020 "Museo del Francobollo e della Moneta".

Data di emissione: 10 novembre 2020 Valori: n.2 valori da €0,70 e 1,10 in fogli da 20 francobolli Tiratura: 30.000

La serie postale dedicata al Museo del Francobollo e della Moneta omaggia lo Stemma della Repubblica, in vista della prossima apertura prevista per inizio 2021. Il primo valore riproduce il logo del Museo inserito in un riquadro dorato ed una delle prime emissioni di San Marino: il francobollo da 1 lira, stampato in colore rosso su fondo giallo, emesso il 10 luglio 1892, noto come la lira rossa. Un foglio della lira rossa, integro e rarissimo, sarà conservato presso il Museo. Il secondo valore riporta il logo del Museo e la prima moneta da 1 euro, emessa nel 2002. Gli autori del logo del Museo sono il Prof. Gianni Sinni, il Prof. Riccardo Varini e la Prof. Ilaria Ruggeri dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.



I più letti della settimana: