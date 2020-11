UFN: emissione postale sulla Juventus e aggiornamento serie postali di novembre

L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette alla stampa l’aggiornamento delle emissioni postali del 10 e del 24 di novembre 2020:



1. 75° anniversario dell’Associazione Nazionale Industria San Marino

un valore da €0,70 in fogli da 20 francobolli

Tiratura: 30.000 francobolli, costo €0,70

Data di emissione 10/11/2020



2. Giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari

un valore da €1,15 in fogli da 20 francobolli

Tiratura: 30.000 francobolli, costo €1,15

Data di emissione 10/11/2020



3. Museo del Francobollo e della Moneta

due valori da € 0,70 e 1,10 in fogli da 20 francobolli

Tiratura: 30.000 serie, costo serie €1,80

Data di emissione 10/11/2020



4. 250° anniversario della scomparsa di Giambattista Tiepolo

due valori da € 0,30 e 2,50 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio

Tiratura: 30.000 serie, costo serie €2,80

Data di emissione 10/11/2020



5. Natale

foglietto formato da un valore da €3,50 cadauno

Tiratura: 30.000 foglietti, costo serie €3,50

Data di emissione 10/11/2020



6. Pro I.S.S. (Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino)

un valore da €5,00 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio

Tiratura massima: 50.000 francobolli, costo €5,00

Data di emissione 10/11/2020



7. Juventus Campione d’Italia 2019-2020

un valore da €2,00 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio

Tiratura: 70.008 francobolli, costo €2,00

Data di emissione 24/11/2020 (disponibile in prevendita online sul sito www.ufn.sm a partire dal 10/11/2020, assieme alle sei nuove emissioni postali)



Gli orari dello sportello di vendita sono i seguenti: dal lunedì al giovedì dalle ore 10.30 alle ore 16.00 e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 14.15, festivi esclusi, presso la sede in Via 28 luglio n.212 – 47893 – Borgo Maggiore (Centro Uffici, al piano sottostante la Filiale della Banca Agricola Commerciale).

L’accesso sarà consentito nelle seguenti modalità: potrà entrare una persona alla volta, munita di mascherina (obbligatoria), previa disinfezione delle mani e misurazione della temperatura.







